Necrobarista: Visual Novel erscheint nach mehreren Verschiebungen bei Steam und GOG

Die Visual Novel Necrobarista von Entwickler Route 59 hat nach mehreren Verschiebungen seit der Ankündigung im Jahr 2017 einen (vermutlich) definitiven Releasetermin: Ab dem 22. Juli kann man sich bei Steam und GOG in das besondere Hipster-Cafe im australischen Melbourne begeben, in dem die Toten noch eine letzte Nacht zusammen mit den Lebenden verbringen dürfen. Thematisch dreht sich das Spiel folglichen um Leben und Tod sowie der schwierigen Herausforderung, irgendwann loszulassen.Als Inspiration nennt das Team in der Spielbeschreibung sowohl Filme als auch Animes und verspricht eine einzigartige Herangehensweise an das Medium "Visual Novel".Letztes aktuelles Video: Launch Trailer