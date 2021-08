Necrobarista: Letzte Ausschenkung - Die Bar der Toten eröffnet auf Switch

Screenshot - Necrobarista (Switch) Screenshot - Necrobarista (Switch) Screenshot - Necrobarista (Switch) Screenshot - Necrobarista (Switch) Screenshot - Necrobarista (Switch) Screenshot - Necrobarista (Switch)

Am 11. August 2021 haben Route 59 und Coconut Island Games die bereits für iOS sowie PC erschienene und auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertete Visual Novel Necrobarista auch für Nintendo Switch veröffentlicht. Necrobarista - Letzte Ausschenkung alias Necrobarista - Final Pour, so der neue Titel, ist eine Art Director's Cut mit zusätzlichen Inhalten und Spielmodi sowie überarbeiteter Grafik.Im eShop wird noch bis zum 24. August ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (15,29 Euro statt 17,99 Euro). Eine Umsetzung für PlayStation 4 befindet sich ebenfalls in Arbeit. In der Spielbeschreibung heißt es: "Necrobarista wurde durch Filme und Anime inspiriert und bietet eine einzigartige Variante der Graphic Novel. Folge einer dynamischen und bunt gemischten Gruppe von Charakteren in Melbournes Café-Szene, während sie sich mit der fragwürdigen Praxis der Totenbeschwörung und mit dem Prozess des Loslassens beschäftigen."Letztes aktuelles Video: Final Pour Launch Trailer Switch