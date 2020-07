eFootball PES 2022: Nach dem Saisonupdate (PES 2021) folgt das Fußballspiel "der nächsten Generation"

Konami wird in diesem Jahr nur ein "Saisonupdate" für eFootball PES 2020 veröffentlichen und das bestehende Fußballspiel mit neuen bzw. aktualisierten Daten versorgen. Über dieses eFootball PES 2021 Season Update (PES 2021) hatten wir bereits berichtet . Die Entwickler haben sich für dieses kostenpflichtige Upgrade (29,99 Euro) entschieden, weil sie mehr Zeit brauchen, um an der "nächsten PES-Generation" zu arbeiten. eFootball PES 2022 wird erstmalig auf der Unreal Engine basieren und soll voraussichtlich im Jahr 2021 erscheinen. Konami : "Daher freuen wir uns, ankündigen zu dürfen, dass wir fleißig an einem Fußballspiel der nächsten Generation arbeiten, das unser Hauptmotto 'The Pitch is Ours' durch und durch verkörpert. Dieses Spiel wird mit einer aktualisierten Engine entwickelt, die es uns ermöglicht, Ihnen atemberaubende Verbesserungen in allen Spielbereichen zu bieten. Freuen Sie sich auf realistischere Spielermodelle und -animationen, eine verbesserte Physik, fotorealistische Grafik und vieles mehr. (...) Unser aktueller Plan sieht vor, dass wir unser Spiel der nächsten Generation Mitte 2021 testen und es dann voraussichtlich später im selben Jahr veröffentlichen können."Einen kleinen Blick auf das Fußballspiel der "nächsten Generation" erlaubt der folgende Teaser-Trailer.Das Saisonupdate wird von Konami so beschrieben : "Wir wissen, dass sich viele von Ihnen auf die neuen myClub- und Meister-Liga-Inhalte freuen, und wir möchten bekannt geben, dass für beide Modi große Aktualisierungen in Arbeit sind. Die gewaltigen Ausmaße unserer Pläne für die Erstveröffentlichung der nächsten Generation führen jedoch dazu, dass wir uns weniger um andere Entwicklungsbereiche kümmern können. Daher haben wir uns entschieden, das diesjährige PES als eine modernisierte Version anzubieten - ein 'Saisonupdate'."