eFootball PES 2022: Gerücht: Plant Konami Veröffentlichung als Free-to-play?

Bei Konami spielt man eventuell mit dem Gedanken, das kommende Fußballspiel eFootball PES 2022 als Free-to-play zu veröffentlichen. Das behaupten laut Gamesradar Andy Robinson von Videogameschronicle (VGC) und ein weiterer Journalist, der gute Kontakte zu Quellen innerhalb des japanischen Publishers besitzen soll."Es wird in diesem Jahr Neuerungen bei PES geben. Wie ich höre, setzen sie richtig auf Free-to-play und nehmen entsprechende Veränderungen vor. Man wird das bereits im Rahmen der Tech-Demo sehen, die auf PS5 rauskommen soll", heißt es beim VGC Off The Record Podcast bei Youtube.Einen Vorgeschmack auf die Pläne könnte es bereits im vergangenen Jahr gegeben haben: Im Dezember veröffentlichte Konami PES 2021 Lite, bei der es sich um eine Free-to-play-Version von PES 2021 handelte. In dieser abgespeckten Variante standen lediglich die Spielmodi Quick Match, Koop-Spiel und Training zur Auswahl. Zudem hatte man lediglich Zugriff auf fünf Vereine:Barcelona, Bayern München, Juventus, Manchester United und Arsenal.Konami hat die Gerüchte bisher nicht kommentiert. Fest steht jedoch, dass die Fußball-Reihe in diesem Jahr erstmals mit der Unreal Engine angetrieben werden soll. Neben dem PC soll eFootball PES 2022 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.Letztes aktuelles Video: Taking PES to a Whole New Level