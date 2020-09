Evergate: Rätsel-Plattformer öffnet die Pforten zum Jenseits auf dem PC

Screenshot - Evergate (PC) Screenshot - Evergate (PC) Screenshot - Evergate (PC) Screenshot - Evergate (PC) Screenshot - Evergate (PC) Screenshot - Evergate (PC)

Am 1. September 2020 haben Stone Lantern Games und PQube den bereits für Nintendo Switch erhältlichen 2D-Puzzle-Plattformer Evergate auch für PC veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 8. September ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (16,99 Euro statt 19,99 Euro). Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One sollen im Lauf des Jahres folgen.Statt wie sonst üblich auf Knopfdruck zu hüpfen, katapultiert man sich in Evergate mit an Kristallen andockbaren Boosts durch das Jenseits, um Erinnerungen zu sammeln und Hindernisse zu bewältigen. Darüber hinaus versprechen die Macher Rätsel, die man auf unterschiedliche Weisen lösen kann, sowie eine herzerwärmende Geschichte mit handgemalten Grafiken und Live-Orchester-Soundtrack.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PC