Evergate: Rätsel-Plattformer öffnet die Pforten zum Jenseits auf Xbox One und Xbox Series X|S

Seelenflammenmechanik: Verlangsame die Zeit, ziele und setze die mysteriöse Kraft frei, die in jedem Kristall verborgen ist, welche du mit der einzigartigen Seelenflammenmechanik beherrscht. Triff mehrere Kristalle gleichzeitig und experimentiere mit ihren Energien, indem du sie kombinierst.

Enthülle die Erinnerungen an ein zurückgelassenes Leben: Bewege dich durch Zeit und Raum, um Kis mysteriöse Verbindung zu einer anderen Seele aufzudecken.

Sammle Essenz, schalte Artefakte frei: Stelle dich der Herausforderung und sammle Essenz, indem du Herausforderungen in allen Leveln abschließt. Verwende sie, um alte Artefakte freizuschalten und Kis Fähigkeiten zu verbessern.

Traumhafter Kunststil: Atemberaubende Spielkulissen mit wunderschön handgezeichneten Illustrationen erwecken die Umgebung von Ki und Evergate zum Leben.

Bezaubernder Soundtrack: Genieße den stilvoll komponierten Original-Soundtrack, der von einem Live-Orchester aufgenommen und für jede Umgebung angepasst wurde.

Am 10. November 2020 haben Stone Lantern Games und PQube den bereits für PC und Nintendo Switch erschienenen 2D-Puzzle-Plattformer Evergate ab 17,99€ bei kaufen ) auch für Xbox Series X|S sowie Xbox One veröffentlicht. Im Microsoft Store wird noch bis zum 24. November ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (7,99 Euro statt 9,99 Euro). Smart Delivery wird unterstützt. Auf Steam ist zudem ein kostenloser Prolog namens Ki's Awakening erhältlich.In der Spielbeschreibung heißt es: "Setze deine Seelenflamme ein und deine außergewöhnliche Kräfte frei und tauche ein in die berührende Geschichte zweier Seelenverwandter. Leite die kindliche Seele Ki auf einer Reise durch das schöne und bewegende Leben im Jenseits in diesem einzigartigen 2D-Puzzle-Plattformer."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Xbox Series X