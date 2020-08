Kandagawa Jet Girls: Jetski-Wasserschlachten der Senran-Kagura-Macher sind startklar

Am 25. August 2020 haben Marvelous und XSEED Games den Jetski-Racer Kandagawa Jet Girls von Honey Parade Games und SHADE für PlayStation 4 und PC veröffentlicht. Die Anime-Renn-Action der Senran-Kagura -Macher ist für 49,99 Euro als Standard Edition ( PlayStation Store Steam ) sowie für 59,99 Euro als Digital Deluxe Edition ( PlayStation Store Steam ) erhältlich.Außerdem wird für 29,99 Euro der Senran Kagura Character Pass angeboten ( PlayStation Store Steam ), der Asuka und Yumi, Ikaruga und Yomi, Homura und Hikage sowie Murasaki und Mirai als spielbare Rennteams enthält. In der Spielbeschreibung zu Kandagawa Jet Girls heißt es: "Willkommen im Tokio der nahen Zukunft, wo die heißesten neuen Sportler mit Hightech-Jetmaschinen durch die Wasserstraßen der Metropole rasen!Es stehen dir sieben Teams aus zwei Jet-Racern zur Verfügung, die alle ihre eigene Hintergrundgeschichte haben. Jedes Team hat einen Jetter, der an den Hindernissen jeder Strecke vorbeilenken muss, und einen Shooter, der eine große Auswahl Wasserwaffen einsetzt, um Gegner von der Strecke zu pusten. Beide müssen Hand in Hand arbeiten, um rasante Manöver und zielgenaue Trickshots hinzukriegen. Natürlich hat der Gegner auch einen Shooter, also pass lieber gut auf und nutze deine Schilde!Tauche ein in die Wettkampfswelt des Jet-Racings. Du kannst beide Rennfahrer und ihre Jetmaschine anpassen, damit sie dir auf jeden Fall den Sieg bringen. Trainiere gegen Geisterfahrer im Time Attack Mode oder stelle deine Fähigkeiten online in 4-Spieler-Matches auf die Probe."Letztes aktuelles Video: TerminTrailer