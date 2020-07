Paw Patrol: Mighty Pups - Die Rettung der Abenteuerbucht: Neues Abenteuer der TV-Vierbeiner angekündigt

Alle Freunde sind hier - Chase, Rubble, Marshall, Everest, Skye, Rocky, Zuma und Tracker sind alle spielbar.

Die Abenteuerbucht - Sieben Superhelden-Missionen mit sieben lustigen Minispielen, um Freunde und den Tag zu retten.

Mächtige Freunde - Die Fellfreunde können ihre mächtigen Kräfte einsetzen, um Wirbelwinde zu erzeugen, Superenergiewerkzeuge zu verwenden, schwerste Dinge anzuheben und mehr.

Teamplay - Im Koop-Modus kann zu zweit auf dem gleichen Bildschirm gespielt werden.

Bandai Namco Entertainment, Outright Games und Nickelodeon haben das Zeichentrick-Abenteuer Paw Patrol: Mighty Pups - Die Rettung der Abenteuerbucht angekündigt, das am 6. November 2020 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch sowie PC erscheinen und die Nachfolge von Paw Patrol: Im Einsatz antreten soll. Dazu heißt es vom Hersteller: "SpielerInnen erleben mit Freunden und Familie im Koop-Modus zusammen Abenteuer, wählen ihren Lieblings-Fellfreund aus und probieren ihre mächtigen Fähigkeiten in heldenhaften Missionen aus. Das gesamte PAW-Patrol-Team und viele wichtige Orte aus der Serie sind dabei, wie der Aussichtsturm und Jakes Snowboard-Resort.Nur mit den speziellen Kräften der Fellfreunde wie Chases Supergeschwindigkeit, Marshalls mächtiger Hitze und Skyes Wirbelwindkraft, kann der Tag gerettet und zusammen mit Freunden spaßige Minispiele wie Pup-Pup-Boogie und Seilspringen gespielt werden. PAW PATROL ist eines der erfolgreichsten Franchises für Vorschüler und ein weltweites Phänomen mit einer TV-Serie, Spielzeug, Videospielen, Kleidung und eigenen Vergnügungspark-Attraktionen."Als Key Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer