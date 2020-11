Paw Patrol: Mighty Pups - Die Rettung der Abenteuerbucht: Die TV-Vierbeiner sind wieder im Einsatz

Screenshot - Paw Patrol: Mighty Pups - Die Rettung der Abenteuerbucht (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Paw Patrol: Mighty Pups - Die Rettung der Abenteuerbucht (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Paw Patrol: Mighty Pups - Die Rettung der Abenteuerbucht (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Paw Patrol: Mighty Pups - Die Rettung der Abenteuerbucht (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Paw Patrol: Mighty Pups - Die Rettung der Abenteuerbucht (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Paw Patrol: Mighty Pups - Die Rettung der Abenteuerbucht (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Paw Patrol: Mighty Pups - Die Rettung der Abenteuerbucht (PC, PS4, Switch, One)

Am 6. November 2020 haben Bandai Namco Entertainment, Outright Games, Drakhar Studio und Nickelodeon das Zeichentrick-Abenteuer Paw Patrol: Mighty Pups - Die Rettung der Abenteuerbucht ab 35,99€ bei kaufen ) für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC veröffentlicht . Die Konsolenfassungen sind neben PlayStation Store Microsoft Store und eShop (demnächst) auch als Boxversionen im Handel, die PC-Version lediglich via Steam erhältlich. Der Preis beträgt jeweils 39,99 Euro.Der Hersteller schreibt: "Ein Meteor ist über der Abenteuerbucht herabgestürzt und hat der PAW Patrol mächtige Kräfte verliehen sowie die Stadt ins Chaos gestützt. Nun müssen die Freunde ihre neuen Fähigkeiten benutzen, um die Stadt wieder sicher zu machen. SpielerInnen können ihren Lieblingswelpen wählen und mit diesem heldenhafte Herausforderungen überwinden. Jedes Mitglied der PAW Patrol hat seine ganz individuellen Fähigkeiten, mit denen es 13 Missionen und vier zusätzlich Minispiele zu meistern gilt, u.a. Pup-Pup Boogie. Das Spiel zeigt die beliebten Schauplätze aus der Serie und gibt auch die Missions-Anweisungen in deren Stil wieder. Fans können sich auf einen Koop-Modus freuen, in dem sie zusammen mit der Familie oder Freunden die Abenteuerbucht retten können."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer