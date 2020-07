Trap Legend: Visual Novel über Crossdresser für PC veröffentlicht

Am 18. Juli 2020 haben No Strike und Eroge Japan die Visual Novel Trap Legend für PC veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 24. Juli ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (7,37 Euro statt 8,19 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind "sehr positiv" (aktuell sind 98 Prozent von 96 Reviews positiv).Die Macher beschreiben Trap Legend als eine "Hymne der Liebe für eine neue Generation von Crossdressern". Das Szenario stammt von Nishida Hajime, die Visualisierung von Aogiri Penta. Die Spielzeit soll zwei bis vier Stunden betragen. Hier eine Kostprobe: