Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster: Erscheint am 25. Mai 2021; Preise, Editionen und PC-Version

"Überarbeitete 3D-Modelle und Hintergründe

Zusätzliche Schwierigkeitsgrade für verschiedene Spielertypen

Zwischenspeicherstand - speichere deinen Fortschritt wann immer nötig!

Audio - wähle zwischen japanischer und englischer Sprachausgabe"

Atlus hat den Releasetermin von Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster genannt und zugleich bestätigt, dass das Remaster auch für PC via Steam erscheinen wird. Die Standard Edition wird am 25. Mai 2021 für 49,99 Euro erhältlich sein. Käufer der 69,99 Euro teuren Digital Deluxe Edition dürfen bereits am 21. Mai 2021 loslegen. Die Digital Deluxe Edition umfasst den besonders einfachen Spielmodus "Merciful", Dante aus Devil May Cry, Raidou aus Devil Summoner (auch kostenlos in der Stanard Edition), zwei Mappacks und Hintergrundmusik aus anderen Shin-Megami-Tensei-Teilen."Was als ganz normaler Tag in Tokio beginnt, nimmt eine apokalyptische Wendung, als die Empfängnis ausgelöst wird. Die Überreste der Welt versinken im Chaos, als eine dämonische Revlution über das zerstörte Tokio hereinbricht. Du wirst in einen Kampf zwischen Göttern und Dämonen verstrickt und entscheidest über Leben und Tod, Sieg oder Niederlage."Folgende Remaster-Feature nennt der Publisher:Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster wird deutsche Texte und Untertitel bieten. Die PC-Version wird übrigens von Denuvo Anti-Tamper geschützt.Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer