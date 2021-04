Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster: Fraktionen und Entscheidungen im Trailer; PC-Version läuft mit 30fps

"Remastered 3D-Modelle und Hintergründe

Zusätzliche Schwierigkeitsstufen für erfahrene und neue Spieler

Spieler können Speicherstände anlegen, wann sie wollen

Wechsel zwischen der japanischen und englischen Synchronisation

Alternativer Handlungsstrang mit Raidou Kuzunoha"

Atlus versucht die Fraktionen, die Entscheidungen und den damit verbundenen spielerischen Freiraum in Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster ab 42,49€ bei vorbestellen ) im folgenden Trailer zu demonstrieren. Die modernisierte Version des Klassikers erscheint am 25. Mai 2021 für PC (Steam), PlayStation 4 und Switch. Der Titel beinhaltet alle Bugfixes und Patches der japanischen Veröffentlichung. Zusätzlich steht ein Day-1-Patch bereit, der das Spiel "weiter verbessern" soll. Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster wird deutsche Texte und Untertitel bieten. Die PC-Version wird übrigens von Denuvo Anti-Tamper geschützt und bietet laut einer Preview-Version nicht mehr als 30 Bilder pro Sekunde ( Quelle ).Letztes aktuelles Video: Factions Choices TrailerDie Standard Edition wird für 49,99 Euro erhältlich sein. Käufer der 69,99 Euro teuren Digital Deluxe Edition dürfen bereits am 21. Mai 2021 loslegen. Die Digital Deluxe Edition umfasst den besonders einfachen Spielmodus "Merciful", Dante aus Devil May Cry, Raidou aus Devil Summoner (auch kostenlos in der Stanard Edition), zwei Mappacks und Hintergrundmusik aus anderen Shin-Megami-Tensei-Teilen."Was als normaler Tag in Tokio begann, wurde schnell zur Katastrophe, als Conception, eine himmlische Apokalypse, heraufbeschworen wurde. Die Überreste der Welt werden von Chaos verschluckt. Eine dämonische Revolution steigt in eine zerbrochene Stadt herab. Zwischen einem Kampf der Götter und Dämonen gefahren, entscheiden Spieler über Leben, Tod und Wiedergeburt. Sie bestimmen, wer triumphierend aus dieser Schlacht hervorgehen wird."Folgende Remaster-Feature nennt der Publisher: