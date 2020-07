Overcooked! All You Can Eat: "4K-Remaster" von Overcooked 1 & 2 für PS5 und Xbox Series X in Entwicklung

Team17 und Ghost Town Games haben Overcooked! All You Can Eat für PlayStation 5 und Xbox Series X angekündigt. Das Spiele-Doppelpack umfasst Overcooked!, Overcooked! 2 sowie sämtliche Erweiterungen. Die Umsetzung für Next-Generation-Konsolen wird außerdem in 4K-Auflösung mit 60 fps laufen, weswegen der Hersteller von einem Remaster spricht.Darüber hinaus werden sieben neue Levels, drei Köche, mehr Skins, ein besonders zugänglicher Assistenz-Modus und schnellere Ladezeiten versprochen. Die Inhalte aus Overcooked! wurden mit der Engine des zweiten Teils neu erstellt, daher können diese Inhalte auch online gespielt werden. Cross-Plattform-Play wird ebenfalls unterstützt.Overcooked! All You Can Eat soll in diesem Jahr erscheinen. Ob die PC-Version ebenfalls diese Upgrades erhält, ist unklar.Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer