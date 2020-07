Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy: Für PC, PS4 und Switch angekündigt

Koei Tecmo Europe und Gust Studios haben Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy angekündigt. Das JRPG wird in diesem Winter für PC (Steam), PlayStation 4 und Switch veröffentlicht. Die offizielle Website wird aber erst am 29. Juli 2020 starten.Koei Tecmo: "Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy ist ein direkter Nachfolger des Bestsellers Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout - ein weltweiter Erfolg, von dem bis dato 420.000 Einheiten verkauft wurden. Im neusten Spiel der Atelier-Serie kehrt Ryza triumphierend als Protagonistin zurück - zum ersten Mal in der Geschichte des Franchises übernimmt ein Charakter die Rolle der Heldin in zwei aufeinanderfolgenden Teilen."