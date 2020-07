Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy: Erstes Video und weitere Details zum Anime-Rollenspiel

Screenshot - Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy (PC, PS4, Switch) Screenshot - Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy (PC, PS4, Switch) Screenshot - Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy (PC, PS4, Switch) Screenshot - Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy (PC, PS4, Switch) Screenshot - Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy (PC, PS4, Switch) Screenshot - Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy (PC, PS4, Switch) Screenshot - Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy (PC, PS4, Switch) Screenshot - Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy (PC, PS4, Switch) Screenshot - Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy (PC, PS4, Switch) Screenshot - Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy (PC, PS4, Switch) Screenshot - Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy (PC, PS4, Switch) Screenshot - Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy (PC, PS4, Switch) Screenshot - Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy (PC, PS4, Switch) Screenshot - Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy (PC, PS4, Switch) Screenshot - Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy (PC, PS4, Switch)

Koei Tecmo und Gust haben ein erstes Video zum alchemistischen Anime-Rollenspiel Atelier Ryza 2: Lost Legends & The Secret Fairy veröffentlicht, das im Winter für PlayStation 4, Nintendo Switch und PC ( Steam ) erscheinen soll:Letztes aktuelles Video: Teaser TrailerDarüber hinaus stellt man weitere Details zum Nachfolger von Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout vor: "In Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy kehrt Ryza für ein brandneues Abenteuer zurück - die Handlung setzt drei Jahre nach den Geschehnissen von Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout an und begleitet Ryza auf ihrer Reise zur Royal Capital of Ashra-am Baird, auf der sie alte Ruinen erkundet und die Wahrheit hinter den Mysterien der verlorenen Legende aufdeckt. Auf dem Weg erlernt sie zahlreiche neue Fähigkeiten, die ihr dabei helfen, die Gefahren und Aufgaben zu bewältigen die vor ihr liegen. Unter anderem erlernt sie das Schwimmen. Ryza’s neu-erlernte Schwimm-Technik hilf ihr nicht nur dabei, Materialien in Gewässern zu entdecken, sondern führt sie auch zum Eingang eines Unterwasser-Dungeons.Ryza wird auf ihrer Reise abermals von ihren fröhlichen und lausbubigen Freunden begleitet - unter anderem wieder dabei: Klaudia. Als die einzige Tochter einer Händler-Familie arbeitete Klaudia in der königlichen Hauptstadt, wo sie sich an die Abenteuer mit Ryza erinnert, die sie drei Jahre zuvor zusammen erlebten haben. Klaudia sehnt sich nach wie vor nach einem aufregenderen Leben und findet schicksalshaft erneut mit Ryza zusammen, auf die sie in der Royal Capital trifft. Mit 'Fi' schließt sich in diesem Abenteuer ebenfalls eine mystische Kreatur der Gruppe um Ryza an. Das Wesen spricht nicht, ist allerdings sehr ausdrucksvoll und voller Emotionen. Es freundet sich sehr schnell mit Ryza an und hilft ihr dabei, Antworten über die wahre Bedeutung der verlorenen Legenden zu finden."Außerdem sollen Käufer in den ersten zwei Wochen nach Veröffentlichung das "Summer Fashion Costume Set" als Bonus erhalten, während Spieler, die ein Save-Game des Vorgängers besitzen, mit dem "Classic Costume Set" belohnt werden.