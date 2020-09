Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy: PS5-Version bestätigt; Trailer von der TGS 2020

Bei der Tokyo Game Show 2020 ist die PS5-Umsetzung von Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy angekündigt worden. Käufer der PS4-Version sollen ein kostenloses Upgrade auf PS5-Fassung erhalten. Das Anime-Rollenspiel von Gust und Koei Tecmo wird ebenfalls für PC (Steam), PlayStation 4 und Switch erscheinen.In Japan wird das Spiel am 3. Dezember für PS4, PS5 und Switch erscheinen. Die japanische Steam-Fassung ist für Januar 2021 geplant. Wann das Spiel in Nordamerika und Europa erscheinen wird, ist noch unklar. Bisher war von "Winter 2020" die Rede.Letztes aktuelles Video: TGS TrailerKoei Tecmo: "In Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy kehrt Ryza für ein brandneues Abenteuer zurück - die Handlung setzt drei Jahre nach den Geschehnissen von Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout an und begleitet Ryza auf ihrer Reise zur Royal Capital of Ashra-am Baird, auf der sie alte Ruinen erkundet und die Wahrheit hinter den Mysterien der verlorenen Legende aufdeckt. Auf dem Weg erlernt sie zahlreiche neue Fähigkeiten, die ihr dabei helfen, die Gefahren und Aufgaben zu bewältigen die vor ihr liegen. Unter anderem erlernt sie das Schwimmen. Ryza's neu-erlernte Schwimm-Technik hilf ihr nicht nur dabei, Materialien in Gewässern zu entdecken, sondern führt sie auch zum Eingang eines Unterwasser-Dungeons.