Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy: Releasetermin Ende Januar steht fest

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy ( ab 58,19€ bei vorbestellen ) erscheint am 29. Januar 2021 für PC (via Steam), PS4 und Switch. Das haben Koei Tecmo Europe und das Entwicklerstudio Gust angekündigt. Es handelt sich dabei um den mittlerweile 22. Titel aus der JRPG-Reihe.Auszug aus der Pressemitteilung:"Auf ihrer Reise begegnen Ryza und ihre Freunde zahlreichen Gegnern und Monstern, allerlei Wahnsinn sowie Chaos. Gruppen bestehen fortan aus drei Kampfmitgliedern und einem Sub-Mitglied. Helden können im Kampf Fähigkeits-Action-Punkte sammeln sowie Core-Charges – diese Mechaniken werden durch das Echtzeit-Taktik-Kampfsystem ermöglicht. Häufen Gruppenmitglieder Action-Punkte an, können die Charaktere eine Reihe an zusammenhängenden Fähigkeiten im Kampf nutzen. Wenn Gruppenmitglieder eine Fähigkeits-Kette verwenden, nimmt die Stärke aller Fähigkeiten sowie die Anzahl an Core-Charges zu, die durch jede Attacke generiert werden."Wer sich Ryza 2 innerhalb der ersten beiden Wochen nach Release kauft, erhält als Belohnung einen Code zum Summer Fashion Costume-Set. Befindet sich ein Spielstand des Vorgängers Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout auf der Festplatte, schaltet man das Classic Costume-Set mit Outfits aus dem ersten Teil frei.Letztes aktuelles Video: TGS 2020 Trailer