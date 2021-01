Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy: Trailer zum anstehenden Verkaufsstart

Vor dem Verkaufsstart von Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy ab 58,19€ bei vorbestellen ) am 29. Januar auf PC (Steam), PS4, PS5 (digital oder per kostenfreiem Upgrade der PS4-Version) und Switch ist der Launch-Trailer zu Einstimmung auf das JRPG veröffentlicht worden. Unser Test des 22. Atelier-Serienteils befindet sich bereits in Arbeit.Letztes aktuelles Video: Launch TrailerKoei Tecmo Europe und GUST Studios: "Ryza begibt sich auf ein neues Abenteuer, auf dem sie die Geheimnisse alter Ruinen erforscht und versucht, die Wahrheit hinter einer verlorenen Legende zu erkunden. Auf ihrer Reise wird sie von zahlreichen neuen und alten Freunden begleitet, u.a. Ryzas neuem liebenswürdigen und pelzigen Begleiter 'Fi'. In ihrem kommenden Abenteuer erlernt Ryza neue Fähigkeiten, die ihr auf der Reise durch tödliches Terrain behilflich sind, beispielsweise kann sie schwimmen, an Pflanzen klettern und an magischen Seilen schwingen. Diese und weitere Fähigkeiten lassen Ryza die Ruinen noch besser und aktiver erkunden. Das spannende Echtzeit-Taktik-Kampfsystem ermöglicht fortan Kämpfe mit bis zu vier Gruppenmitgliedern (drei Hauptmitglieder und ein Sub-Mitglied). Charaktere können Gegenstände und Skills aneinanderreihen, um auch die tödlichsten Gegner dank der 'Skill-Chain' und 'Item-Rush' zu besiegen.""Eine weitere Neuheit in Ryza 2 ist das weiterentwickelte Synthesis-System, das es der Heldin erlaubt, einzigartige Gegenstände auf ihrer Reise zu sammeln und zu kombinieren. Das System wurde für neue Spieler zugänglicher gemacht, ermöglicht aber gleichzeitig erfahrenen Alchemisten, tiefer in die Künste einzutauchen und 'Essence' sowie 'Evolution-Link' zu nutzen. Eine weitere einzigartige Fähigkeit von Ryza ist 'Research Ruins'. Mithilfe von Konversationen kann sie Gebiete in den Ruinen aufdecken und sie anschließend erkunden. In der Dunkelheit ist es ihr möglich, die wahren Mysterien aufdecken.""Fans, die Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy innerhalb der ersten beiden Wochen nach Veröffentlichung erwerben, erhalten den Early-Purchase-Bonus: das Summer-Fashion-Costume-Set. Spieler mit einem alten Speicherstand aus Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout können das Classic-Costume-Set freischalten."