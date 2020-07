Cubicity: Würfeliges Rätselabenteuer erscheint auch für Switch

Screenshot - Cubicity (Switch) Screenshot - Cubicity (Switch) Screenshot - Cubicity (Switch) Screenshot - Cubicity (Switch) Screenshot - Cubicity (Switch) Screenshot - Cubicity (Switch)

Am 25. Juli 2020 werden Pirate Parrot und OverGamez das bereits für PC erschienene Puzzle-Adventure Cubicity auch für Nintendo Switch veröffentlichen. Im eShop kann der Titel bereits für 5,99 Euro vorbestellt werden. Auf Steam , wo auch eine kostenlose Demo zum Download bereitsteht, sind die Nutzerreviews bis dato "positiv" (aktuell sind 81 Prozent von elf Reviews positiv).Cubicity entführt in eine würfelförmige Welt mit eigenen Regeln und Gesetztes, die es zu befolgen gilt, um mit Logik und strategischem Denken das Ziel zu erreichen. Es müssen Charaktere in vorgegebene Formationen und so ins Ziel gebracht werden. Die Macher versprechen 95 Levels und eine Vielzahl an spielbaren Charakteren.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer Switch