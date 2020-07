Kaze and the Wild Masks: Klassischer Plattformer setzt zum Sprung auf die Konsolen an

Screenshot - Kaze and the Wild Masks (PC) Screenshot - Kaze and the Wild Masks (PC) Screenshot - Kaze and the Wild Masks (PC) Screenshot - Kaze and the Wild Masks (PC) Screenshot - Kaze and the Wild Masks (PC) Screenshot - Kaze and the Wild Masks (PC) Screenshot - Kaze and the Wild Masks (PC) Screenshot - Kaze and the Wild Masks (PC) Screenshot - Kaze and the Wild Masks (PC) Screenshot - Kaze and the Wild Masks (PC) Screenshot - Kaze and the Wild Masks (PC) Screenshot - Kaze and the Wild Masks (PC) Screenshot - Kaze and the Wild Masks (PC) Screenshot - Kaze and the Wild Masks (PC) Screenshot - Kaze and the Wild Masks (PC)

Vox Game Studio, PixelHive und SOEDESCO werden den bereits für PC ( Steam ) angekündigten 2D-Plattformer Kaze and the Wild Masks 2020 auch für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlichen - und das sowohl als Download als auch als Boxversion im Handel. Im Microsoft Store kann im Rahmen des Xbox One Summer Game Fest bis zum 27. Juli eine kostenlose Demo ausprobiert werden.Spielbeschreibung des Herstellers: "Mit von Hand animierten Pixel-Art-Grafiken, klassischer Side-Scrolling-Action und einem stürmischen Hasen als Protagonisten versetzt Kaze and the Wild Masks die Spieler zurück in die 90er Jahre, in denen Tiere mit Schwung den Tag beherrschten. Neben dem Laufen und Springen können sich die Spieler Masken aneignen und die Mächte der Masken nutzen, um besondere Fähigkeiten wie Fliegen in der Luft und Schwimmen unter Wasser auszuüben.""Schon seit den frühen Entwicklungsphasen haben wir immer eine Konsolenversion des Spiels im Kopf gehabt. Kaze and the Wild Masks umfasst alle klassischen Plattformer-Elemente der 90er und wir glauben, dass sowohl die Steam- als auch die Konsolenversionen das Spiel auf ihre eigene Art und Weise wahrhaftig ergänzen werden. Wir können es kaum erwarten, nostalgisches Gameplay im modernen Look auf die Konsolen von heute zu bringen", so André Schaan, CEO des brasilianischen Entwicklerstudios PixelHive.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer