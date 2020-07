Ashina: The Red Witch: Prologue: Kostenloser Auftakt des Hexenabenteuers veröffentlicht

Am 18. Juli 2020 haben Stranga Games und GrabTheGames einen Prolog ihres 2D-Adventures Ashina: The Red Witch für PC veröffentlicht. Der Download via Steam ist kostenlos und wurde bis dato "sehr positiv" bewertet (aktuell sind 85 Prozent von 55 Reviews positiv).Außerdem haben die Macher eine Kickstarter-Kampagne zur weiteren Finanzierung ihres auch für PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox One und Nintendo Switch geplanten Hexenabenteuers gestartet, wo bis zum 17. August 6.135 Euro bzw. 10.000 Australische Dollar eingesammelt werden sollen. Aktuell haben 49 Unterstützer 1.145 Euro bzw. 1.867, 32 Australische Dollar zugesagt.