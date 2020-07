Into the Radius: Dystopischer VR-Shooter kämpft sich aus dem Early Access

Screenshot - Into the Radius (HTCVive, OculusRift, PC, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Into the Radius (HTCVive, OculusRift, PC, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Into the Radius (HTCVive, OculusRift, PC, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Into the Radius (HTCVive, OculusRift, PC, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Into the Radius (HTCVive, OculusRift, PC, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Into the Radius (HTCVive, OculusRift, PC, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Into the Radius (HTCVive, OculusRift, PC, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Into the Radius (HTCVive, OculusRift, PC, ValveIndex, VirtualReality)

Am 20. Juli 2020 haben CM Games ihren nach eigenen Angaben von Picknick am Wegesrand inspirierten Survival-Shooter Into the Radius für Oculus Rift, HTC Vive, Valve Index sowie Windows Mixed Reality veröffentlicht und den Early Access damit offiziell beendet. Via Steam Oculus Store und Viveport wird aktuell noch ein Launch-Rabatt von 30 Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 27,99 Euro bzw. 29,99 Euro gewährt. Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind "größtenteils positiv" (derzeit sind 74 Prozent von 131 Reviews positiv).Die Macher beschreiben den Einzelspieler-Titel als Open-World-Shooter für VR-Veteranen, die eine post-apokalyptische Zone, den sogenannten Pechorsk Radius, durchkämmen, wo sie auf surreale Landschaften und gefährlicher Anomalien stoßen, während sie nach Beute suchen und seltsame Artefakte bergen. Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer