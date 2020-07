NHL 21: Eishockey-Sportspiel kommt im Oktober, keine Next-Gen-Version geplant

Es gibt Neuigkeiten, wie es mit der NHL-Serie von EA Sports weitergeht: In einem Community-Update informieren Publisher und Entwickler, dass NHL 21 nicht wie angedacht im September erscheint, sondern sich die Veröffentlichung in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie auf Ende Oktober angesetzt wurde. Ende August (und damit wahrscheinlich im Rahmen der digitalen gamescom) soll das Spiel erstmals präsentiert werden, nachdem es bei EA Play keine Rolle gespielt hat.Im Gegensatz zu Madden NFL plant Electronic Arts keine separate Version für die nächste Konsolengeneration von Sony und Microsoft. Stattdessen verweist man auf die Abwärtskompatibilität, mit deren Hilfe man NHL 21 auch auf PlayStation 5 und Xbox Series X spielen kann."Wir haben uns bei NHL 21 entschlossen, uns auf Innovationen und neue Features zu konzentrieren, anstatt Ressourcen in die Portierung des Spiels in neue Konsolentechnologien zu investieren. Ihr könnt NHL 21 aufgrund der Aufwärtskompatibilität des Spiels auf Next-Gen-Konsolen zwar spielen, aber unser Fokus liegt auf der Veröffentlichung von NHL 21 für Xbox One und PS4, während wir uns schon jetzt auf die zukünftigen Möglichkeiten der Next-Gen-Systeme freuen", heißt es seitens EA Sports.