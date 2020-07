I Am Dead: Puzzle-Abenteuer über die Erforschung des Jenseits

Screenshot - I Am Dead (PC, Switch) Screenshot - I Am Dead (PC, Switch) Screenshot - I Am Dead (PC, Switch) Screenshot - I Am Dead (PC, Switch) Screenshot - I Am Dead (PC, Switch)

Mit I Am Dead befindet sich ein Puzzle-Abenteuerspiel über die Erforschung des Jenseits für PC ( Steam ) und Switch in Entwicklung. Der Titel von Hollow Ponds und Richard Hogg (Hohokum und Wilmot's Warehouse) sowie Annapurna Interactive soll "bald" erscheinen."Morris Lupton ist der kürzlich verstorbene Museumskurator der winzigen Insel Shelmerston, der mit dem Geist seines Hundes Sparky wiedervereint wird, nur um festzustellen, dass eine Katastrophe seine geliebte Insel zu zerstören droht. Gemeinsam müssen sie Shelmerstons uralte Geheimnisse enthüllen, den Ausbruch des Inselvulkans verhindern und das traute Plätzchen retten, das sie ihr Zuhause nennen."In dem Spiel müssen Morris und Sparky eine Reihe von Geistern ausfindig machen."Um sie aufzuspüren, muss das Duo die Orte besuchen, an denen sie sich aufgehalten haben, in die Erinnerungen der Menschen eintauchen, die sie am besten kannten, und ihre Lebensgeschichte offenbaren. Um ihnen bei ihrer Mission zu helfen, nutzt Morris seine jüngst erworbene Fähigkeit, die es ihm ermöglicht, in Gegenstände und Menschen hineinzuschauen und deren Inhalt und Erinnerungen zu enthüllen, wie ein übernatürliches Röntgenbild."Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Walkthrough