Alba: A Wildlife Adventure: Auftakt für das Inselabenteuer der Monument-Valley-Macher auf PC und iOS

Liebe zum Detail. Jede noch so kleine Ecke der Insel wurde von Hand gestaltet. Glaub mir, es hat eine Weile gedauert, bis alles so aussah wie jetzt.

Schließ dich Alba und Inés bei der Gründung der Organisation WRLAI (das geht leicht von der Zunge, was?) an und rette mit ihnen die Insel.

Du wirst Freiwillige zusammentrommeln müssen, aber zum Glück leben in der Stadt viele nette Menschen. Wenn du ihnen unter die Arme greifst, unterstützen sie dich sicher.

Die Insel hält eine vielfältige Tierwelt bereit. Wirst du alle Arten finden?

Großartige Musik. Wir haben mit Lorena Alvarez zusammengearbeitet, die den Soundtrack zur perfekten Mischung aus Spanien und Fantastisch gemacht hat.

Ein entspanntes Sammelspiel. Genieße die schöne Zeit auf der Insel und erkunde sie in deinem eigenen Tempo. Es gibt keinen Grund zur Eile.

Ein Ort, an dem du bleiben möchtest. Das Spiel basiert auf den Sommern unserer Kindheit und, na ja, wollen wir nicht alle ein bisschen Kindheit zurück? Diese Insel hilft dabei!

Ein Gute-Laune-Spiel, in dem du herumläufst und Gutes tust.

Am 11. Dezember 2020 hat das BAFTA-prämierte Indie-Studio ustwo games ( Monument Valley ) das mediterrane Tierwelt-Abenteuer Alba: A Wildlife Adventure ab 12,74€ bei kaufen ) für PC und iOS ( Apple Arcade ) veröffentlicht. Auf Steam und GOG wird aktuell ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (13,59 Euro statt 16,99 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind "sehr positiv" (derzeit sind 98 Prozent von 148 Reviews positiv). Auf GOG liegt der aktuelle Wertungsschnitt bei 4,1 bzw. 4,8 von fünf Sternen.In der Spielbeschreibung des auch für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch angekündigten 3D-Adventures heißt es: "Besuche zusammen mit Alba ihre Großeltern, die auf einer Mittelmeerinsel leben. Am Anfang freut sie sich noch auf einen friedlichen Sommer mit ihrer Freundin Inés, in dem sie die Tierwelt erkunden kann, doch als sie ein Tier in Not sieht, wird ihr sofort klar, dass sie etwas dagegen unternehmen muss. Die Insel ist ein wahres sandiges Paradies, wenn man vom ganzen Müll mal absieht! Von den idyllischen Stränden bis hin zu der antiken Burg, von der aus man freien Blick auf die Stadt hat, warten verschiedenste Orte darauf, von dir entdeckt zu werden. Gründe mit Inés und deinem Opa, der übrigens total auf Vögel abfährt, eine Bewegung zur Rettung der Insel - und danach vielleicht der ganzen Welt."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: GameplayTrailer