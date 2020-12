Alba: A Wildlife Adventure: Inselabenteuer der Monument-Valley-Macher nimmt Kurs auf Switch

Am 6. Mai 2021 wollen das BAFTA-prämierte Indie-Studio ustwo games ( Monument Valley ) und Plug In Digital das vor wenigen Tagen für PC und iOS erschienene sowie auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertete Tierwelt-Abenteuer Alba: A Wildlife Adventure ab 12,74€ bei kaufen ) auch für Switch veröffentlichen, wie im Rahmen der der jüngsten Indie-World-Ausgabe von Nintendo bekannt wurde.Nintendo schreibt: "Die preisgekrönten Entwickler von Monument Valley haben ein neues Open-World-Erlebnis kreiert. In Alba: A Wildlife Adventure machen selbst die Kleinsten einen großen Unterschied. Spieler:innen begleiten die junge Alba, die ihre Großeltern auf einer Mittelmeerinsel besucht. Sie möchte dort einen friedlichen Sommer verbringen und die Tierwelt erforschen. Doch dann gerät ihre geliebte Insel in Gefahr und ihr wird klar, dass sie etwas tun muss! Sie rekrutiert Freiwillige für ihre Sache, hilft, kranke Tiere zu heilen und befreit die Wildnis vom Schmutz, um am Ende die Insel zu retten."Letztes aktuelles Video: GameplayTrailer