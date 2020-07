Final Fantasy 7 Remake - Teil 2: Soll mit höherer Qualität punkten und die Chancen stehen gut für Roche

Die Entwickler von Final Fantasy 7 Remake - Teil 2 (Arbeitstitel) teilten in einem langen Interview in der Famitsu via Gematsu mit, dass sie das Qualitätsniveau des ersten Teils mit dem Nachfolger übertreffen wollen, aber die Spieler müssten sich noch in Geduld üben.Tetsuya Nomura (Director): "Ich verstehe voll und ganz, wie wichtig es ist, bald eine Fortsetzung zu veröffentlichen. Wir wollen so schnell wie möglich liefern. Wir haben begriffen, wo das Qualitätsniveau dieses Mal liegen sollte. (...) Für das nächste Spiel planen wir, dass es so schnell wie möglich herauskommt, eine noch höhere Qualität bietet und mehr Spaß macht als das erste Spiel. (...) Sobald wird es ankündigen, hoffen wir auch, unsere zukünftigen Pläne deutlich machen zu können."Außerdem erzählten die Entwickler, dass sie nicht gedacht hätten, dass Jessie so beliebt sei und viele Fans den "Klassischen Modus" auf dem normalen Schwierigkeitsgrad nutzen möchten. Motomu Toriyama (Co-Direktor) fügte noch hinzu: "Roche sollte eigentlich in der letzten Schlacht auftreten, aber das hätte den ernsten Ton ruiniert, weswegen wir seinen Auftritt entfernt haben. Wir hatten eine Idee für einen Kampf in den Slums in Kapitel 14, gaben diese aber auf, da es in den Slums keine Straßen gibt, auf denen man Motorrad fahren kann. Er ist aber eine Figur, die auf dem ersten Blick einen mächtigen Eindruck hinterlässt, daher sind seine Chancen, in der Fortsetzung aufzutauchen, recht hoch. (...) Das Versteck von Avalanche wurde entfernt, um ein größeres Gefühl der Distanz zwischen Avalanche und Cloud zu schaffen."Final Fantasy 7 Remake - Teil 2 befindet sich aktuell in der "Vollproduktion". Die finale Anzahl der Episoden steht aber noch nicht endgültig fest - eine Trilogie sei durchaus wahrscheinlich.