Final Fantasy 7 Remake - Teil 2: Story soll über die Erwartungen der Spieler hinaus gehen

FF7R Producer Kitase and Co-Director Hamaguchi talked a bit about Part 2 during the CEDEC conference! Here's the excerpt's translation.



Kitase mentions for Part 2, they want to deliver something that will live up to everyone's expectations but also throw them off, in a good way. pic.twitter.com/aJtZq2jdz7



— ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) January 30, 2021

Bei einer Diskussionsrunde auf der japanischen Entwicklerkonferenz CEDEC+ Kyushu 2020 Online haben sich Co-Director Naoki Hamaguchi und Produzent Yoshinori Kitase zur Fortsetzung von Final Fantasy 7 Remake geäußert, was von Aitaikimochi via Twitter aufgegriffen und ins Englische übersetzt wurde:"Bei der Entwicklung von Final Fantasy VII Remake haben wir uns entschieden, das gesamte Spiel in Midgar stattfinden zu lassen und eine realistische Welt innerhalb von Midgar geschaffen", so Hamaguchi. "Im Originalspiel hatte man z. B. nicht wirklich ein Gefühl dafür, wie es wäre, aus der Sicht der Slums auf die Ebene zu blicken, aber wir waren in der Lage, das im Remake zu visualisieren. Im zweiten Teil wollen wir diese Art von Details aufgreifen und den Spielern ermöglichen, Midgar so zu erleben, wie sie es im Remake erlebt haben - aber mit dem Rest der Welt."Kitase ergänzt: "Obwohl diejenigen, die das Original gespielt haben, die Geschichte schon kennen, denken sie wahrscheinlich: 'Was wird jetzt passieren?' Wir wollen etwas schaffen, das sie überrascht und das sie genießen können - etwas, das ihre Erwartungen übertrifft. Wir haben etwas Ähnliches ja schon in Teil eins gemacht." Laut Hamaguchi könnte aber auch das Kampfsystem neue Überraschungen bereithalten. Final Fantasy 7 Remake - Teil 2 befindet sich aktuell in der "Vollproduktion". Die finale Anzahl der Episoden steht aber noch nicht endgültig fest - eine Trilogie sei durchaus wahrscheinlich (wir berichteten ).