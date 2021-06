Final Fantasy 7 Remake - Teil 2: Zukünftige Episoden sollen sich mitunter signifikant vom Original unterscheiden

Mit dem neuen Abschnitt Honeybee Inn (Honigtöpfchen), der u.a. eine Dance-Off-Minispiel enthielt, hat Square Enix offenbar Blut geleckt und will sich in zukünftigen Teilen des Remakes von Final Fantasy 7 offenbar noch weiter von der Original-Vorlage entfernen. Das geht zumindest aus einem Interview auf der offiziellen Seite des Publishers hervor, in der es um die jüngst veröffentlichte Erweiterung Final Fantasy 7 Remake Intergrade ging. Dort heißt es seitens des Co-Directors Motomu Toriyama:"Diese Szene ist ein Paradebeispiel für etwas, was im Vergleich zum originalen Final Fantasy VII dramatisch geändert hat. Ich hatte ein wenig Sorge, was wohl die Fans des Originals darüber denken würden, aber die ganze Szene wurde enthusiastischer aufgenommen, als ich es je gehofft hätte. Daher bin ich ziemlich erleichtert.Auf dem weiteren Weg werden sich einige Teile des Remakes sicherlich signifikant vom Original unterscheiden. Ich hoffe, diese Szene ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir solche Änderungen angehen sollten."