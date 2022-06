Final Fantasy 7 Rebirth: Teil zwei des Final-Fantasy-7-Remakes offiziell vorgestellt

Teil zwei einer Trilogie

Abweichung in der Story

Release erst im Winter 2023

Der zweite Teil des Remakes von Final Fantasy 7 ist während des 25-Jahre-Jubiläums-Events offziell vorgestellt worden. Das Rollenspiel bekommt den Untertitel "Rebirth" und wird Ende 2023 erscheinen.Final Fantasy Rebirth ist der zweite Teil der neuen Final-Fantasy-7-Trilogie. Das betonte Publisher Square Enix auf dem Event. Tesuya Nomura zeigte sich angetan von der Entwicklungsgeschwindigkeit von Rebirth und erklärte, dass sich Teil drei des Remakes ebenfalls schon in Entwicklung befände.Passend zur Ankündigung wurde auch ein erster Trailer zu Final Fantasy 7 Rebirth veröffentlicht, der anscheinend den Cliffhanger von Final Fantasy 7 Remake aufgreift. Die Charaktere hinterfragen, was es für sie bedeutet, dass sich das Schicksal verändert hat. Auch wird anscheinend der wichtige Charakter Zack angeteased.Das Remake von Final Fantasy 7 wich in wichtigen Punkten vom ursprünglichen Spiel ab und erschuf so eine Art zweite Zeitlinie im Universum von Final Fantasy 7. Zudem spielte das gesamte erste Spiel in der Stadt Midgar - ein Bereich, der im Original nur wenige Stunden einnimmt.Der Trailer verrät bereits, dass Rebirth dem Verlauf des Originals folgt und jetzt voraussichtlich die Welt öffnet. Tetsuya Nomura erklärte, dass der zweite Teil eine "andere Atmosphäre" haben würde, als Final Fantasy 7 Remake. Zudem müsse man weder das Original noch den ersten Teil des Remakes kennen, um Final Fantasy 7 Rebirth spielen zu können, so der Creative Director."Cloud und seine Freunde begeben sich in diesem Spiel auf eine neue Reise", so Nomura. "ich glaube, dass die Szenen die sie erleben, nachdem sie Midgar verlassen haben, den Spieler eine frische, neue Erfahrung erlauben werden".Fans der Reihe müssen sich allerdings bis zum Release noch eine ganze Weile gedulten. Square nannte als möglichen Veröffentlichungszeitpunkt den "nächsten Winter". Wir rechnen daher nicht mit einem Release vor dem vierten Quartal 2023. Ob Final Fantasy 7 Rebirth - genauso wie sein Vorgänger - ein PlayStation-Exklusivspiel bleiben wird und ob die Versionen für PS4 und PS5 gleichzeitig erscheinen werden, wurde nicht erwähnt.