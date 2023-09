Final Fantasy 7 Rebirth: Neuer Trailer bestätigt Release im Februar - PC-Version nicht vor Ende Mai

Final Fantasy 7 Rebirth erscheint am 29. Februar 2024 für die PS5 – PC-Spieler müssen sich länger gedulden

Wie steht es um den Release der PC-Version?

Nach gefühlt endlos langem Warten wissen wir nun, wann es mit demvon Square Enix, das in drei Teilen über die Bühne gebracht werden soll, weitergeht. So verrät der adrenalingeladene Ankündigungstrailer uns den Release-Termin vonIm Februar des kommenden Jahres soll es mit dem zweiten Part weitergehen. Zumindest auf der– aber auch zurfinden wir einen ersten Hinweis auf einen möglichenBereits im, dank des neuen Trailers herrscht nun aber beruhigende Gewissheit, dass wir amdes kommenden Jahres endlich erneut in die spannende Story rund um Cloud und Co. auf der PS5 eintauchen dürfen. Habt ihr den ersten Teil des FF7 Remakes bislang nicht angerührt und auch den darauffolgendenbisher außer Acht gelassen, braucht ihr euch aber nicht damit zu hetzen, sie noch vor dem Release von Rebirth durchzuspielen.In derdes Ankündigungs-Trailers heißt es: „Nach ihrer Flucht aus der dystopischen Stadt Midgar brechen Cloud und seine Freunde zu einer Reise quer über den Planeten auf. Neue Abenteuer erwarten dich in einer lebendigen, riesigen Welt – lass dich von einem Chocobo über Grasebenen tragen und erkunde weitläufige Umgebungen“. Außerdem ist von einembestehend aus dem Final Fantasy 7 Remake Intergrade und dem zweiten Teil, Rebirth, die Rede.Wie die Entwickler bereits vor einigen Monaten verrieten , wird es jedochsein, zunächst den ersten Part zu zocken, um auch den zweiten in seinem vollen Umfang genießen zu können. Viel eher hätte Square Enix einigegetroffen, um Spielern den Einstieg in Final Fantasy 7 Rebirth zu erleichtern, die bislang nicht in den Genuss des ersten Titels gekommen sind.Wenn auch etwas stiefmütterlich behandelt, finden wir im Ankündigungs-Trailer zur Fortsetzung des FF7 Remakes auch einen Hinweis darauf, wann sich Final Fantasy-Fans, die auf demspielen, auf den Rebirth-Release einstellen dürfen.Zwar ist vondie Rede, allerdings heißt es am Ende des rund dreiminütigen YouTube-Videos, dass der zweite Teilauf der PlayStation 5 spielbar sein soll. Mit der Portierung des ersten Parts ließ sich Square ein gutes Jahr lang Zeit, doch der der winzige Zusatz im Trailer macht Hoffnung darauf, dass es dieses Mal etwas schneller gehen könnte.Wann es ganz genau so weit ist und ob sich dieauf eine schnellere Umsetzung der PC-Version am Ende auch wirklich bezahlt macht, bleibt natürlich abzuwarten. Ganz generell versprechen die Entwickler aber, diesogar übertreffen sollen.