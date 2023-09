Final Fantasy 7 Rebirth: Fans fragen sich, ob sie den Spielfortschritt aus dem Final Fantasy 7 Remake behalten

Final Fantasy 7 Rebirth: Leider verliert ihr fast alles

Vom berühmten Klassiker Final Fantasy 7, das aus dem Jahr 1997 stammt, erscheint eine dreiteilige Fortsetzung. Der erste Teil, das FF7 Remake, ist bereits draußen und Anfang 2024 sollfolgen. Doch wie steht es um euren Fortschritt aus dem ersten Teil?Viele Spieler fragen sich, was mit ihrem Level, ihren Skills und Attributen geschieht, wenn sie Final Fantasy 7 Rebirth starten. Im Original ist das RPG nicht in drei Teile zerteilt, sondern am Stück durchspielbar. Dass nun jeweilsdaraus werden, lässt Fans rätseln, was mit dem Level von Cloud, Tifa, Aerith und Co. nun passiert.Die Frage nach demin Final Fantasy 7 Rebirth hat der Director Naoki Hamaguchi kürzlich im Playstation-Blog im Rahmen eines Interviews beantwortet. Obwohl es sich um eine direkte Fortsetzung handelt, die an die Geschichte von Final Fantasy 7 Remake anknüpft, ist der zweite Teil ein eigenständiges Spiel. „Aus diesem Grund wird das Balancing in jedem Spiel unabhängig voneinander durchgeführt und die Stufen und die Fertigkeiten eines Spielers werden nicht in das nächste übertragen“, so Hamaguchi. Spieler ihren Fortschritt also nicht und müssenbeginnen.Doch ganz leer gehen sie nicht aus: Square Enix hält, für Spieler die den ersten Teil vom FF7 Remake gespielt haben, eine Überraschung bereit. Sie erhalten spezielle, damit sie mit einem kleinen Fortschritt starten können. Worum es sich dabei genau handelt, hat Square Enix bisher nicht verraten.Am 29. Februar 2024 geht das Remake-Projekt in die zweite Runde. Final Fantasy 7 Rebirth erscheint zunächst exklusiv für die Playstation 5, soll aber später auch eine PC-Version erhalten, wie es auch beim Vorgänger der Fall war. Euch erwarten spannende Kämpfe mit einer neuen Synchro-Funktion, Chocobos, auf denen ihr reiten könnt sowie zahlreiche Minispiele.