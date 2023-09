Final Fantasy 7 Rebirth: Wir durften den zweiten Teil der Remake-Trilogie auf der PS5 anspielen

Final Fantasy 7 Rebirth: Spannende Kämpfe mit Effektgewitter

So steht es um euren Fortschritt aus Final Fantasy 7 Remake

Kämpfen mit Sephiroth und Chocobo-Schatzsuche

Miterscheint im nächsten Jahr der zweite Teil der Remake-Trilogie des Klassikers von 1997. Im Rahmen eines Events durften wir es anspielen – wir erlebten großartige Effektgewitter, Chocobo-Schatzsuche und ein Wiedersehen der bekannten Figuren.In der Fortsetzung vomgeht es mit Cloud, Aerith, Tifa, Red XIII, Barrett, Yuffie und ihrem eigentlichen Feindweiter. Letzteren könnt ihr in Teil 2 sogar in eure Gruppe integrieren und im Kampf steuern. Das Spiel greift die Geschichte seines Vorgängers auf und führt die Protagonisten heraus aus der Stadt Midgar, wo sie sich durch die riesige Welt Gaias kämpfen. Die Entwickler versprechen dabei rundDasin Final Fantasy 7 Rebirth ist, wie auch schon im Vorgänger, eine Mischung aus Kommandos und Echtzeit. Ihr prügelt mit Waffen auf euren Gegner ein, könnt aber auch jederzeit den X-Knopf drücken, um eine Attacke oder magischen Angriff auszuwählen. Je nach Figur tragt ihr unterschiedliche Waffen. In der Fortsetzung erwartet euch ein noch größeres Effektgewitter als im ersten Titel des Remakes. Zudem steuert ihr immer eine Figur gleichzeitig, könnt aber im neuen Teil auch Synchro-Skills nutzen, bei dem immer zwei Charaktere gemeinsam angreifen. Auch eine Limit-Attacke ist wieder dabei.ziehen sich, wie in Final Fantasy üblich, in die Länge – aber auf eine spannende Weise. Man ist bemüht, den Schock-Balken des Gegners durch Angriffe zu füllen, damit dieser im Schock-Zustand dann massig Schaden nimmt und sich nicht wehren kann.Da Rebirth der zweite Teil einerist, fragen sich viele Spieler, was mit dem Spielfortschritt aus dem ersten Part des Remakes geschieht. Da jeder Teil für sich allein stehen soll, wollen die Entwickler das Balancing unabhängig voneinander gestalten. Stufen und Fertigkeiten könnt ihr daherIhr müsst von vorne beginnen und könnt eurennicht mit in Rebirth nehmen. Für Spieler des Vorgängers hält Square Enix jedoch spezielle Boni bereit, damit sie mit einem kleinen Fortschritt starten. Was das genau ist, wissen wir aktuell noch nicht.In der ersten von zwei Demos, die wir testen durften, befinden sich überraschenderweise der Protagonist Cloud und sein Feind Sephiroth in der Gruppe. Sephiroth stichelt zwar zwischendurch, kämpft aber brav an Clouds Seite. Nach einigen kleinen Kämpfen und ein paar Kletterübungen am Berg stehen die Figuren einem Boss gegenüber.Eine weitere Demo lässt uns auf demdie Gegend erkunden. Cloud, Aerith und der Vierbeiner Red XIII bilden eine Gruppe, aber auch Tifa und Barrett sind auf der Karte unterwegs. Mit dem Chocobo kann man sprinten und springen, aber auch ein neues Feature ist dabei: Die. Wenn euer gefiederter Freund einen Schatz wittert, erscheint ein Fragezeichen über seinem Kopf. Ein Pfeil zeigt euch die richtige Richtung an, bis etwas auf dem Boden leuchtet. Dann pickt der Chocobo mit dem Schnabel in die Erde und man erhält die Beute.Zwischendurch begegnen wir Baby-Chocobos, die uns am Wegesrand erwarten und zu einer Haltestelle führen. Cloud stellt das umgefallene Schild wieder auf, wodurch ein Schnellreisepunkt freigeschaltet wird. Anschließend können wir dann dem Küken den Kopf streicheln. Im fertigen Spiel soll es, je nach Region, unterschiedliche Chocobo-Arten geben, die an die jeweiligen Gegebenheiten angepasst sind.Beide Demos lassen uns hoffen, dass der zweite Teil vom Final Fantasy 7 Remake genauso gut wird, wie der erste – vielleicht sogar noch besser. Wer bunte Effektgewitter und actionreiche, teilweise lange Kämpfe mag, ist hier richtig. Erscheinen soll Final Fantasy 7 Rebirth amexklusiv für die