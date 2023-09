Final Fantasy 7 Rebirth: Preis und Inhalte der kostspieligen Collector's Edition bekannt

Final Fantasy 7 Rebirth: Eine kostenintensive Collector's Edition für Sammler und Fans

, der zweite Teil der Remake-Trilogie des beliebten RPG-Klassikers, hat endlich einen konkreten Release-Termin bekommen. Um die Vorfreude noch weiter anzuheizen, hatnun auch diedes Spiels vorgestellt.Diese exklusive Sammleredition bietet Fans eine Fülle anund, die das Spielerlebnis noch eindrucksvoller machen sollen. Allerdings ist diese besondere Version von Final Fantasy 7 Rebirth auch besonders kostspielig.Mit einem Preis vongehört die Collector's Edition von Final Fantasy 7 Rebirth nämlich zweifelsohne zu den teureren Sammlerversionen auf dem Markt. Mit der rund 50 Zentimeter großen Figur vonund weiteren Inhalten im Schlepptau, dürfte sich die nicht gerade günstige Edition angesichts der begrenzten Verfügbarkeit und der großen Fanbase aber trotzdem gut verkaufen.Über den Square Enix Store kann die Collector's Edition von Final Fantasy 7 Rebirth vorbestellt werden. Da die Anzahl der Exemplare jedoch begrenzt ist, empfiehlt es sich, schnell zu handeln, um sich eine dieser exklusiven Editionen zu sichern. Es ist wichtig zu beachten, dass esgibt, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt, insbesondere wenn das Spiel auch für andere Plattformen veröffentlicht wird. Obwohl es derzeit nur für die PlayStation 5 angekündigt ist, gibt es schon, es könne in Zukunft auch für andere Plattformen erscheinen.Das sindder exklusiven Sammleredition:Mit mehreren Sammlerstücken und digitalen Inhalten bietet die Collector's Edition die Möglichkeit, noch tiefer in die Welt von Final Fantasy einzutauchen. In der gestrigen State of Play hat Sony und Square Enix noch einen weiteren Trailer zum Spiel gezeigt und anschließen denfür denbekannt gegeben. Falls ihr euch gefragt habt, ob ihr eurenkönnt, haben wir die wichtigsten Informationen für euch zusammengefasst.