Final Fantasy 7 Rebirth: Story endet in ikonischem Gebiet nach rund 100 Spielstunden

Final Fantasy 7 Rebirth führt euch in 100 Stunden bis in die Vergessene Stadt





Final Fantasy VII Rebirth director Naoki Hamaguchi has a special message for everyone looking forward to the game. [2/3] #FF7R pic.twitter.com/gd2Vk8B93k



— FINAL FANTASY VII (@finalfantasyvii) September 14, 2023

Für Fans des wohl beliebtesten Rollenspiel-Franchise von Square Enix war es eine schier endlose Zeit, bis das Veröffentlichungsdatum vonbekannt gegeben wurde. Nachdem vor Kurzem endlich alle Informationen zum Release enthüllt wurden, haben die Entwickler nunzum Spiel mitgeteilt.Konkret geht es um diedes zweiten Teils der Final Fantasy 7-Trilogie, die deutlich länger ausfallen wird als noch beim Vorgänger. Weiterhin wurden auch Informationen über dasbekannt gegeben, das sich bis zu einem ikonischen Gebiet erstrecken soll.Die Geschichte von Final Fantasy 7 Rebirth setzt direkt nach den Ereignissen des Remakes ein und führt euch auf eine Reise jenseits von Midgar. Insgesamt soll das Spiel laut Directoretwaso umfangreich sein wie der Vorgänger, wobei er in seinem Twitter-Post besonders die freie Erkundung hervorhob, bei der ihr neben spaßigen Minispielen auch mächtige Monster in der Spielwelt finden könnt. So soll die Spielzeit des mit Spannung erwarteten Titels überbetragen, während der erste Teil der Trilogie nur etwa 30 bis 50 Stunden auf die Uhr brachte.Auch Creative Directorhat einige Worte zum kommenden Abenteuer geschrieben, die auf dem offiziellen Final Fantasy 7-Account veröffentlicht wurden. Darin heißt es, dass Rebirth eine Darstellung der Ereignisse sein wird, mit denen die Reise begann, eine Erkundung der damit verbundenen Charaktere und die Reise selbst, die auf ihren Höhepunkt zusteuert. Außerdem erklärt er, dass die Entwickler aufgrund der Struktur der Trilogie dasaus dem letzten Teil nutzen könnten, um diesen und den nächsten Titel zu verbessern, und dass sie dieses Mal beispielsweise mehr Charaktere hinzugefügt haben.Während die Entwickler auf Twitter verschiedene Tweets mit Informationen geteilt haben, gibt es auf dem Playstation Blog eine ausführlichezum Spiel. Dort wird in der letzten Frage erklärt, wo Final Fantasy 7 Rebirth enden wird. So werdet ihr wohl die Gebiete bis einschließlich der ikonischenbesuchen, allerdings nicht unbedingt in der Reihenfolge, wie ihr es aus dem Original gewohnt seid. Darüber hinaus werden viele weitere Details zu den Features des amerscheinenden Titels beantwortet. Eine weitere Frage, die wir euch beantworten können, dreht sich um