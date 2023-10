Final Fantasy 7 Rebirth: Ikonischste Szene soll "überraschen"

Final Fantasy 7: Rebirth - Änderungen in der Story wahrscheinlich

Mitkommt im nächsten Jahr der zweite Teil vom Remake des vielleicht beliebtesten Ablegers aus dem Final Fantasy-Universum. Im Gegensatz zum ersten Teil geht es endlich raus aus der Stadt Midgar und mit Red XIII und Vincent Valentine tauchen neue Charaktere auf.Mit dem Fortschreiten der Story kommen Spieler aber auch immer näher an eine derdes Games und vielleicht der ganzen Reihe. Nun haben die Entwickler allerdings angedeutet, dass sie mit diesem Moment etwas Besonderes planen.für diejenigen, die das ursprüngliche Final Fantasy 7 nicht gespielt haben.So gab es auf der zurückliegenden Thailand Game Show ein Interview mit Naoki Hamaguchi, Director von Final Fantasy 7: Rebirth. Dieser richtete sich „an die Fans bezüglich ihr-wisst-schon-welchen Moments. Wir können versprechen, dass wir euch.“ Eine solche Ankündigung bringt die Anhänger des Spiels natürlich zum Grübeln und heizt Spekulationen gehörig an.Die angesprochene Szene ist der höchst dramatische und emotionale Moment, in dem derClouds stets fröhliche und herzliche Begleiterin Aerith tötet. Mit diesem herzzerreißenden Augenblickendete damals die erste Disc des PlayStation-Spiels sehr traurig. Was die Entwickler von Final Fantasy 7: Rebirth nun mit diesem ikonischen Moment planen, kann nur gemutmaßt werden. Hamaguchi jedenfalls ging nicht weiter darauf ein, freute sich aber über „die Aktivität der Fans, mit der sieaufstellen.“Schonüberraschte mit ein paar Änderungen an der Handlung und den Schicksalen einiger Charaktere. Dass auch der Nachfolger storytechnischvon 1997 wird, war daher zu erwarten. „Man kann sich auf den späteren Spielverlauf freuen“, stellte Hamaguchi in Aussicht.Das nächste Abenteuer rund um Cloud, Tifa, Aerith und Sephiroth erscheint. Wir konnten vorab schon einmal ein Blick in das Spiel werfen. Was wir für einenlesen.