Final Fantasy 7 Rebirth: Im neuen Teil des Remakes können die Figuren schwimmen

Final Fantasy 7 Rebirth: Flsse versperren nicht mehr im Weg

Fr, den zweiten Remake-Teil des Originals von 1997, hat sich Square Enix etwas Besonderes berlegt, die es in der Reihe bisher nicht gab: Cloud, Aerith und Co. gehen schwimmen und Gewsser sind in der offenen Welt kein Hindernis mehr.In einem neu verffentlichten Video, dass ein Fluss schon bald keine Barrikade bei der Erkundung der Spielwelt mehr darstellt. Die Charaktere laufen darauf zu und, anstatt davor stehen zu bleiben, berqueren sie ihn planschend.Square Enix postete das Video auf Twitter, es geht nur ein paar Sekunden und istzu Final Fantasy 7 Rebirth. Man zeigt lediglich Gameplay aus der Open World: Cloud, Aerith und Red XIII laufen auf einen schmalen Fluss zu, den sie dann schwimmend berqueren.Diesehen sehr natrlich aus, was wir dank des klaren Wassers gut erkennen knnen – ganz kurz sieht man sogar die rote Bestie beim Hundepaddeln, die anderen beiden bewegen sich logischerweise menschlich. Allerdings ist Schwimmen in der Final-Fantasy-Reihe nicht gnzlich neu, sondern nur bei den 7er-Spielen, denn beispielsweise im MMORPGknnt ihr schwimmen, tauchen und ganze Orte unter Wasser besuchen.Whrend dasFinal Fantasy 7 eine einfachere Spielwelt mit Wasser als Barrieren fr die Erkundung hatte (zumindest bis man zum U-Boot kam) und der erste Teil desfast vollstndig in der Stadt Midgar stattfand, wird Rebirth Graslandschaften und Flsse zum Entdecken bieten. Dabei setzt es auf ein hohes Ma an Detailtreue.Neben der Story werdenschlielich eine Menge zu tun haben, besonders in der offenen Welt. Am 29. Februar 2024 erscheint der zweite Teil der Remake-Reihe exklusiv fr die. Wir durften bereits, mehr dazu findet ihr hier.