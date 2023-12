Final Fantasy 7 Rebirth: Mini-Kartenspiel soll von The Witchers Gwent inspiriert sein

Final Fantasy 7 Rebirth: Mini-Kartenspiel erinnert an The Witchers Gwent

Miterwartet uns nicht nur die Fortsetzung des im Jahre 2020 erschienenen. Gleichermaßen soll es auch ein Mini-Game ins Spiel schaffen, bei dem es sich um einhandelt.Jenes wird den Namentragen und allem Anschein nach hat man sich bei Square Enix Inspiration bei einem zuvor gefeierten Genre-Vertreter gesucht: Dem-KartenspielUrsprünglich konnten wir Gwent inzocken – wo es schnell zum Publikumsliebling avancierte. Letzten Endes war Gwent sogar dermaßen populär, dass man sich entschied, aus dem Minispiel einenentstehen zu lassen. Nun will Square Enix allem Anschein nach mit dem kommenden Final Fantasy 7 Rebirth auf den Zug aufspringen und mit Queen's Blood in eine ähnliche Kerbe schlagen.Im Rahmen einer, die Game Informer gezeigt wurde, bekamen wir einen Blick auf einige derund, die uns in FF7 Rebirth erwarten sollen, spendiert. Schon vor einigen Monaten hatte man das Kartenspiel erstmals kurz gezeigt. Als Cloud und seine Freunde nun in der Demo die brandneue Stadt mit dem Namen Crow's Nest durchstreifen, passieren sie auch einen NPC, der über Queen’s Blood spricht.Obwohlnur wenige Details verriet, sprachen weitere Square Enix-Mitarbeiter von einem, das Cloud in der Welt von Final Fantasy 7 spielen kann. Dabei soll er auf verschiedenetreffen, dieaufweisen. Auch bei Gwent handelt es sich um eine Art strategisches Kartenspiel, welches mit den genannten Deckbau-Elementen daherkommt. In The Witcher 3 konnten wir Velen, Novigrad oder Skellige bereisen, um Tavernenbesitzer, Händler und andere Nebencharaktere zu einer Parte herauszufordern. Waren wir dabei siegreich, gab es frische Karten für die Sammlung.Auf der bereits angesprochenen erfolgreichen Grundlage von Gwent basierend, dürfen wir also durchaus gespannt sein, ob auch das Queen’s Blood-Kartenspiel in Final Fantasy 7 Rebirth für derartige Begeisterung sorgen kann. Schon imgab es ein Kartenspiel mit dem Namen, das Fans für seine simplen, aber süchtig machenden Mechaniken feierten. Ein wenig gedulden müssen wir uns aber noch: Am 29. Februar des nächsten Jahres soll es so weit sein und