Final Fantasy 7 Rebirth: Creative Director spricht über die Balance zwischen Action und Taktik

Final Fantasy 7: Rebirth – Director über Kämpfe und die Spielwelt

In einem Interview sprach der Creative Director vonüber das Kampfsystem im kommenden Teil sowie im Franchise generell. Er erklärt, warum der taktische Fokus trotz aller Action wichtig ist.Tetsuya Nomura, so lautet der Name des Directors und Mitarbeiters bei, erklärt, wie wichtig es ihm und seinem Team ist, die richtige Balance zwischen actionorientiertem Kampf und strategischer Tiefe zu finden. Spieler will er ermutigen, die Schwächen der Feinde während der Schlachten zu analysieren und auszunutzen.Das Vorgängerspiel,, erhielt Lob für seine gelungene– taktische Befehle und Spezialangriffe spielten eine entscheidende Rolle. Bei Rebirth will Square Enix diesen Aspekt weiter ausbauen, erklärt Tesuya Nomura im Interview (via Gamesradar ). Das soll besonders durch Teamangriffe erfolgen, die die jeweiligenzur Geltung bringen.Gleichzeitig wird dieum den Spielern ein noch immersiveres Erlebnis zu bieten. Im Gespräch mit dem Magazin Game Informer spricht Nomura darüber, dass für ihn mit der Zeit wichtige Teile der Map verloren gingen. „Ich hatte dadurch ein komisches Gefühl“, so der Director. Deshalb soll im nächsten Teil wieder eine vollständige Weltkarte zum Erkunden vorhanden sein.Erscheinen soll Final Fantasy 7: Rebirth am. Wer vorher noch den aktuellen Teil der Hauptreihe nachholen möchte, kannerwerben.