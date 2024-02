Final Fantasy 7 Rebirth: Demo-Version mit Gratis-Gegenständen ab sofort verfügbar

Final Fantasy 7 Rebirth: Das hat die Demo zu bieten

Die meisten aufmerksamen Beobachter gingen ohnehin davon aus und auch die gestrige Gerüchteküche war sich einig: Einesteht kurz bevor. Eben jene wurde mit dem eigens eingerichteten State of Play-Showcase zum heißersehnten Sequel nun veröffentlicht.Und derhat einiges zu bieten: Neben vielen vorab präsentierten frischen Inhalten, die für eine Demo durchaus üppig ausfallen, gibt es ein paar heiße Gratis-Gegenstände, die ihr für den späteren Release von FF7 Rebirth abstauben könnt.Bevor ihr ammit Final Fantasy 7 Rebirth ein weiteres Mal an der Seite von Cloud nach Midgard zieht, könnt ihr euch ab sofort also mit der Demo-Version einen kleinen Vorgeschmack auf das Abenteuer gönnen. Wobei klein in Anbetracht der bereits erwähnten Download-Größe wohl nicht das richtige Wort ist. Schon jetzt könnt ihr über den PlayStation Store den Anfang des zweiten Teils erleben – vorausgesetzt, ihr zahlt (aus Altersschutzgründen) 25 Cent oder seid im Besitz von PlayStation Plus.Sind die kleineren Hürden des Starts überwunden, werdet ihr auf eurer PlayStation 5 auch schon direkt in einengeworfen, in dem es euch in der Haut von Cloud und Sephiroth nachverschlägt.Ihr dürft die letzte gemeinsame Mission der beiden späteren Widersacher tatsächlich auch aus der Perspektive des legendären Videospielbösewichts erleben und sogar Tifa bekommt ihr kurz zu sehen.In den kommenden Tagen will Square Enix die Demo-Version von Final Fantasy 7 Rebirth sogar noch um einenerweitern, mit dem ihr einen ersten Schritt in diesetzen könnt. Während der erste Teil also noch recht Story-fokussiert sein dürfte, wird euch mit demdie Gelegenheit geboten, einen kleineren Teil der Spielwelt frei zu erkunden, euren ersten Monstern nachzustellen und sogar einen Ritt auf einem Chocobo zu wagen.Den Teil der Demo, den ihr in Nibelheim verbringt, könnt ihr spätersogar überspringen, solltet ihr die Speicherdaten auf eurer PS5 haben. Anders verhält es sich mit dem zweiten Part, den ihr in der Junon-Region erlebt – dessen Fortschritt wird leider nicht mit der Vollversion übernommen. Als kleinen Trost spendiert man all jenen, die die Demo zocken, ein paar nette. Darunter beispielsweise der Kupo-Talisman, der eure Chance auf gefundene Materialien erhöht oder das Set für Abenteurer, das euch den Start mit Heiltränken und Äther etwas erleichtert. Und freuen könnt ihr euch außerdem auf daserwartet.