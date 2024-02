Final Fantasy 7 Rebirth: Gelbe Klettermarkierungen sorgen für hitzige Diskussionen

Final Fantasy 7 Rebirth: Werden Spieler mit Klettermarkierungen bevormundet?





Wenn ihr zwischen all den japanischen Rollenspielen noch Zeit für eine Demo habt, streift ihr bestimmt schon durch die Weiten von, das vor kurzem eine Gratis-Kostprobe spendiert bekommen hat.Vielleicht seid ihr dabei ja auch schon an einen Ort gekommen, an dem ihr mit Cloud eine steile Felswand emporklettern müsst, aber "glücklicherweise"markiert, wo genau es gilt, eure Hände und Füße anzusetzen? Genau dieser Punkt der Demo sorgt in den sozialen Medien wieder einmal fürrund um Play-Testing und Händchenhalten.Ein einziger Tweet hat gereicht, um erneut eine Debatte zu entfachen, mit der wir uns zuletzt beim Remake vonbefassen mussten:, um den richtigen Weg oder Dinge zu markieren, mit denen man interagieren kann? Waren es in dem Horror-Spiel Kisten und Leitern, sind es in Final Fantasy 7 Rebirth eine, an denen man emporklettern muss, um voranzukommen.DaveOshry, Chef von Publisher New Blood Interactive, postete ein Bild von Cloud, der an genau diesen Markierungen hängt und titelte das Ganze mit den Worten: „Der gelbe-Farbe-Virus hat Final Fantasy 7 infiziert.“ Es dauerte nicht lange, da spalteten sich die Kommentare in zwei Lager:der gelben Farbe und sind der Ansicht, dass dies nicht nötig sei; Entwickler sollen Spieler mithilfe vonlenken, so wie es „früher der Fall war“.Die anderen wiederum können dienicht nachvollziehen: Playtester hätten immer wieder gezeigt, dass dieser Grad an Wegweisen nötig ist, um Spieler nicht zu überfordern; außerdem helfe diese Art der Darstellung denjenigen, die unterleiden. Zu einer Lösung kommen die beiden Lager offenbar nicht, die dürfte die Entwickler von Final Fantasy 7 Rebirth aber auch herzlich wenig interessieren – das Spiel erscheint schließlich schon, und zwar mit gelber Farbe an den Kletterwänden.Solltet ihr noch keinen Blick in diegeworfen haben und wollt euch selbst von dem Ausmaß der Markierungen überzeugen, könnt ihr das ab soforttun. Seid ihr eher Fans von anderen Spielen der Reihe und hofft auf ein Remake, müsst ihr jetzt allerdings ganz stark sein:nämlich beispielsweise für ziemlich unwahrscheinlich.