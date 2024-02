Final Fantasy 7 Rebirth: Update für die Demo bringt neue Inhalte und optische Verbesserungen

Final Fantasy 7 Rebirth: Mit der Demo nach Junon





The Final Fantasy VII Rebirth demo update is out now!



Experience more of the game in "Dawn of a New Era", set in an open area near Junon which includes content unique to the demo. The update also improves visual fidelity in Performance Mode. #FF7R pic.twitter.com/mjnLp6uays



— FINAL FANTASY VII (@finalfantasyvii) February 21, 2024

Nur noch wenige Tage, dann steht zwar nicht das Christkind, abervor der Tür. Um eure nervösen Finger etwas zu beruhigen, könnt ihr euch ein weiteres Mal an der Demo versuchen, die jetzt eininklusive neuer Inhalte erhalten hat.Obwohlzur Verfügung steht, war sie inhaltlich bislang nur zur Hälfte ausgefüllt. So konntet ihr bisher lediglich den Anfang spielen und euren erkämpftensogar später in die Vollversion. Mit dem Demo-Update steht euch jetzt noch ein weiterer Bereich von Final Fantasy 7 Rebirth zur Verfügung.Mit dem am heutigen Mittwoch, dem 21. Februar, veröffentlichten Update könnt ihr nun den zweiten Teil der Final Fantasy 7 Rebirth-Demo ausprobieren. Dieser findet etwas später im Spiel statt, genauer gesagt seid ihr dann in derunterwegs. Cloud, Tifa, Barret, Aerith und Red XIII erreichen zum Zeitpunkt der Demo gerade die Festungsstadt und können die nähere Umgebung frei zu Fuß oder via Chocobo erkunden.Laut Square Enix habe man speziell für die Demo diesen Bereich ein wenig, wodurch ihr weniger Gefahr laufen solltet, euch ausführlich vorab zu spoilern. Aus diesem Grund könnt ihr euren Fortschritt aus diesem Demo-Abschnitt nicht in die Vollversion übertragen. Dafür aber könnt ihr bereits erste Erfahrungen mit der etwas offeneren Struktur von Final Fantasy 7 Rebirth gewinnen, verschiedene Aufträge abschließen und noch mehr das Kampfsystem verinnerlichen.Neben dem erweiterten Inhalt bringt das Update für die Demo außerdem ein paar, die es auch in das finale Spiel schaffen werden. Insbesondere den Performance-Modus haben die Entwickler noch einmal angepackt.Wer also die Demo noch installiert hat, kann diese jetzt nutzen, um die Wartezeit bis zumvon Final Fantasy 7 Rebirth amein wenig zu verkürzen.wird hingegen noch länger auf sich warten lassen.