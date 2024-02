Final Fantasy 7 Rebirth: Asiatsicher Markt von Fauxpas betroffen

Wie schon der Vorgänger kommt auchin der physischen Version auf zwei Discs zu euch – eine Daten-Disc für die Installation und eine Disc zum Spielen. Eigentlich eine klare Anweisung. Trotzdem dürften sich einige Spieler beim ersten Einlegen der Disc heute gewundert haben.Wie Entwicklerstudio Square Enix nämlich einen Tag vor dem Release verkündet hat, gab es einen Fehler im Herstellungsprozess bei Sony. So sind die– auf der Spiel-Disc sind die Installationsdaten enthalten und andersherum.Die falsche Beschriftung betrifft wahrscheinlich nur Teiles des asiatischen Markts, unter anderem Japan. Einen negativen Effekt auf die Installation oder das Spielerlebnis habe der Fehler nicht; die Daten seien intakt. Man müsse nur die jeweils andere Disc einlegen als angegeben. Nach der Installation werde dann nur nochvon Final Fantasy 7 Rebirth zum Spielen gebraucht.Der neueste Teil der traditionsreichen JRPG-Reihe ist. Da eine PlayStation 5-Disc nur 100 Gigabyte an Daten fassen kann, müssen eben zwei her. Schonmusste auf der PlayStation 4 auf zwei Scheiben geliefert werden, das Original auf der PS One sogar auf vier.Seit heute können Spieler den zweiten Teil der Final Fantasy 7 Remake-Trilogieals physische Version kaufen oder im PlayStation Store erstehen. Was ihr in dem Spiel, könnt ihr hier lesen. Einen Test zu Final Fantasy 7 Rebirth gibt es hier