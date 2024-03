Final Fantasy 7 Rebirth: Fantastische Federwesen und wo sie zu finden sind

Grasland-Region

Piko! Piko! Manchmal müsst ihr einen Chocobo erst einfangen, bevor ihr auf ihm reiten könnt.

Junon-Region

Corel-Region

Gongaga-Region

Huuiiii! Auf den grünen Chocobos in der Gongaga-Region könnt ihr euch mit riesigen Pilzen in luftige Höhen katapultieren lassen.

Cosmo-Region

Nibel-Region

Stattet die Chocobos mit allerlei Outfits aus, damit sie beim Rennen stärker werden.