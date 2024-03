Final Fantasy 7 Rebirth: Starke Verbündete beschwören

In einem Simulationskampf - wie hier gegen Phönix - könnt ihr eure Strategie unter Beweis stellen und die Esper von euch überzeugen.

Titan (Grasland)

Phönix (Junon)

Alexander (Corel)

Kujata (Gongaga)

Neo Bahamut (Cosmo Canyon)

Odin (Nibel)

Zauberpott und Mogry-Trio nur für Vorbesteller

Wie schon im Vorgänger oder auch in früheren Teilen könnt ihr inauf die Hilfe von Esper bauen. Dies sind gigantische mystische Wesen, die ihr im Kämpf beschwört, was euch einen erheblichen Vorteil, besonders gegen Bossgegner verschafft.Insgesamt stehen euchzu Verfügung – einige werden eingefleischten Final Fantasy-Fans sicher ein Begriff sein. Ein paar der mächtigen Bestien sind von Beginn an dabei – die hat Cloud wohl ausmitgehen lassen. Andere lassen sich während des Storyverlaufs freispielen. Für ein paar jedoch müsst ihr ganz bestimmte Voraussetzungen erfüllen.Schon zu Beginn von Final Fantasy 7 Rebirth besitzt ihr drei der roten Beschwörer-Materia, die ihr beliebig unter den Charakteren aufteilen könnt und die jeweils eine Esper im Kampf hervorrufen. Dabei handelt es sich um den, diesowie Choco/Mog, das etwasDie Esper sind sehr eigenwillig und ihr könnt sie nicht in jedem Kampf beschwören, gegen die meisten normalen Gegner solltet ihr aber ohnehin ohne sie bestehen. In Bossfights jedoch könnt ihr auf ihre Unterstützung zählen. Häufig– checkt also vorher mit Analyse, wo die Schwäche eures Gegners liegt, damit ihr im Idealfall die passende Esper aufrufen könnt.In jeder der sechs Regionen lassen sich drei Schreine finden, die einer bestimmten Esper gewidmet sind. Deren Locations werden auf eurer Karte angezeigt, wenn ihr Funktürme aktiviert. Alternativ könnt ihr die bunt leuchtenden, kristallartigen Steine zerstören, die ihr hier und dort in der Landschaft verteilt seht. Folgt dem darauf entfliehenden Licht und. Diesen könnt ihr mit dem Gerät scannen, das ihr von Chadley bekommen habt, und müsst ein kleines Tastenkombinationsrätsel lösen.Chadley gibt euch die Möglichkeit, gegen jede der Esper in einer simulierten Arena anzutreten. Bei einem erfolgreichen Kampf bekommt ihr die entsprechende Beschwörungs-Materia.ihr vorher gescannt habt, desto leichter wird der Kampf. Folgende Esper lassen sich auf diese Weise für sich gewinnen:Es gibt jedoch auch vier Esper, die sich euch erst unter bestimmten Bedingungen anschließen. Habt ihr einen Spielstand aus Final Fantasy 7 Remake, so bekommt ihr als Belohnung die riesige Wasserschlange Leviathan. Für einen weiterengesellt sich auch die blitzelementare Esper Ramuh dazu. Eine besonders süße Beschwörung könnt ihr genießen, wenn ihr die digitale Version des Spiels vorbestellt habt: Dann kämpft nämlich das Mogry-Trio an eurer Seite. Wer sich im Vorfeld garhat, darf die Esper Zauberpott in seinen Reihen aufnehmen.Wer die Auflistung aufmerksam durchgegangen ist, wird bemerkt haben, dass da noch eine Esper fehlt. Tatsächlich gibt es noch eine weitere,. Für diese müsst ihr nicht nur alle regulär im Spiel erhältlichen Esper euer Eigen nennen können, sondern auch alle Protorelikt-Missionen der sechs Regionen abgeschlossen haben. Dann eröffnet sich eine neue Quest, in der euch weitere fordernde Kämpfe erwarten. Wer weniger kämpfen und mehr erkunden möchte, dem ist