Final Fantasy 7 Rebirth: Geht Minispiel den Gwint-Weg?

Eine der vielen schillernden Facetten vonist das Minispiel Blut der Königin. Allein mit diesem taktischen Kartenspiel könnt ihr Stunden verbringen. Innerhalb der Hauptstory werdet ihr ein paar Spiele bestreiten, es rankt sich aber auch ein kompletter Nebenstrang um diesen unterhaltsamen Zeitvertreib.Da das Kartenspiel nicht nur in der Welt des Rollenspiels eine große Beliebtheit erfährt, sondern auch bei den Spielern am Controller, liegt es nahe,. Laut Square Enix sind auch tatsächlich Schritte geplant, die auf diesem blutigen Weg weiter führen.Dass Blut der Königin (BdK) so beliebt ist, liegt wahrscheinlich daran, dass diesind, es aber so viele Möglichkeiten gibt, ein Duell zu bestreiten. Die Karten haben bestimmte Effekte; ein Deck aus 15 Karten kann auf verschiedene Taktiken ausgelegt sein; nie wird eine Partie so sein, wie eine vorherige. Im Laufe von Final Fantasy 7 Rebirth habt ihr in zahlreichen Shops die Möglichkeit, euch Booster-Packs zu kaufen und neue Decks zusammenzustellen. Bei einem Sieg gegen die in der Welt verstreuten BdK-Spieler bekommt ihr zusätzlich seltene Karten.Insgesamtgibt es in dem Spiel; laut Game Director Naoki Hamaguchi könnten es künftig eventuell noch mehr werden. „Wir haben für die weitere Entwicklung von Blut der Königin zwar noch nicht entschieden, aber mit Blick auf die positiven Rezensionen in den Medien auf dieses Minispiel sind Erweiterungen dafür durchaus denkbar.“ Die naheliegendste Option wäre, zunächst mehr Karten in das Spiel zu implementieren.Im Vorfeld des Releases wurde das Minispiel in Final Fantasy 7 Rebirth häufig mit dem Kartenspiel Gwint (im Original: Gwent) ausverglichen. Auch dies ist sehr taktisch geprägt, mit zahlreichen Einzelkarten mit verschiedenen Fähigkeiten, Deckbuilding und getriggertem Sammelfieber. CD Projekt Red spendierte diesem Spiel in der Erweiterungnicht nur eine weitere Fraktion, sondern mitsogar ein. Gut möglich, dass Square Enix mit Blut der Königin einen ähnlichen Weg geht.Insgesamt gibt es in Final Fantasy 7 Rebirth, die euch zum Teil ganz schon in ihren Bann ziehen und vom Hauptgeschehen ablenken können. Neben Blut der Königin könnt ihr euch auch für ein Rennen auf den Rücken von Chocobos schwingen oder das Tower-Defense-Battle Fort Kondor angehen. Was ihr ansonsten noch erleben könnt, könnt ihr gerne hier nachlesen