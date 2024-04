Final Fantasy 7: Mit lateinischen Lyrics zum Ohrwurm

begeistert Generationen von Gamern bereits seit Jahrzehnten auf verschiedensten Plattformen. Neben fesselnden Stories, liebevollen Charakteren und herzzerreißenden Schicksalswendungen stellt vor allem ein Element eine wiederkehrende Faszination dar – die Musik.Komponist Nobuo Uematsu zeichnet sich für die Soundtracks alle Final Fantasy-Teile bis Teil 11 sowieundverantwortlich und hat damit bei zahllosen Spielern für den einen oder anderen Ohrwurm gesorgt. In einem Interview hat er nun verraten, warum ergesetzt hat.Der Bosskampf mit Sephiroth ist sowohl inwie auch in dem Original von 1997 mit dem Songunterlegt. Wer die Lyrics bis dato nicht verstanden hat: So dürfte es dem Großteil der Spielerschaft – ob nun des Englischen oder Japanischen mächtig – ebenfalls ergangen sein.„Ich dachte immer, die“, so Uematsu. „Aber dann wurde ich gefragt, ob es nicht Englisch sein könnte, um mehr Spieler anzusprechen. Andererseits sind wir japanische Entwickler und machen Spiele für so viele Japaner.“ Er habe die Befürchtung gehabt, dass es niemand verstanden hätte, wenn er Englisch genutzt hätte.Zwar habe er es versucht, sei dann aber auf die Idee gekommen, lateinische Lyrics zu nutzen, sowohl für One-Wingel Angel, als auch beispielsweise im Opening vonoder im Main Theme von. „Es können. Ich dachte mir, wenn keiner die Sprache versteht, ist es fair für alle.“ Auch nachdem ihm nahegelegt wurde, dass er für einen Bosskampf doch etwas Cooleres wählen sollte, habe er gesagt: „Das wird schon passen, wartet nur ab.“Recht sollte Uematsu behalten: Da Sephiroth ohnehinist, zählt auch One-Winged Angel zu einem der populärsten Songs der Final Fantasy-Reihe. Wie gut der jüngste Ableger der Reihe bei uns ankommt,