Mundaun: Video beleuchtet die Entstehung und Architektur des Schweizer Horrorabenteuers

Hidden Fields und MWM Interactive haben eine weitere Episode der alle zwei Wochen erscheinenden Behind-The-Scenes-Videoreihe zu Mundaun veröffentlicht, in der Schöpfer Michel Ziegler Einblicke in den Entstehungsprozess und die Architektur des am 16. März 2021 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinenden Horror-Adventures gibt:Letztes aktuelles Video: Behind the Scenes ChapelSpielbeschreibung des Herstellers: "Mundaun ist seit dem Start der Entwicklung im Jahr 2014 das Passionsprojekt Zieglers. Zieglers Liebe zur Schweizer Alpenregion entwickelte sich in den vielen Sommern, die er als Kind dort verbrachte. Dabei lernte er die Kultur und Folklore kennen, die über Generationen hinweg in Märchen weitererzählt wurde. Mundaun ist ein Survival-Horror-Spiel, das auf der düsteren Seite der Alpen spielt und die Geschichte von Curdin erzählt. Der junge Mann besucht das Dorf Mundaun, um mehr über den Tod seines Großvaters zu erfahren, und findet heraus, dass etwas Diabolisches die Einwohner der Stadt heimsucht. Auf der Reise durch Mundaun lösen die Spieler knifflige Rätsel und erfahren so mehr über das Dorf. Begegnungen mit den finsteren Gestalten, die im Dorf ihr Unwesen treiben, sollten sie besser vermeiden: Bei steigender Angst wird ein sog. 'Cause-and-Effect'-System ausgelöst, das Spielern in gefährlichen Situationen die Orientierung erschwert."