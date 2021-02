Mundaun: Switch-Version verschiebt sich in den April

Die Nintendo-Switch-Version des Schweizer Horror-Adventures Mundaun wird vom März in den April verschoben: Das haben Hidden Fields und MWM Interactive soeben verkündet. Auf den restlichen Plattformen (PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC via Steam und Epic Games Store) bleibt der Erscheinungstermin aber der 16. März.Grund für die Verschiebung ist laut Pressemitteilung, dass die Portierung auf die Nintendo-Konsole "qualitativ möglichst hochwertig" sein soll und deswegen etwas mehr Zeit benötige:"Der Indie-Entwickler Hidden Fields und der Publisher MWM Interactive veröffentlichen das folkloristische Horror-Adventure Mundaun im April für die Nintendo Switch. Für die restlichen Plattformen (PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC via Steam und Epic Games Store) erscheint der Titel wie geplant schon am 16. März.'Wir wollen jede Facette der lebendigen, handgezeichneten Welt von Mundaun auf der Nintendo Switch richtig zum Leben erwecken und werden uns daher ein paar zusätzliche Wochen Zeit nehmen, um sie zu perfektionieren", so Hidden Fields-Gründer und alleiniger Entwickler Michel Ziegler. „Es war unglaublich, an dem Spiel zu arbeiten, und ich freue mich darauf, allen Spielern in diesem Frühjahr die bestmögliche Version des Titels zu liefern.'Mundaun ist ein handgezeichnetes Survival-Horror-Spiel auf der düsteren Seite der Alpen, das die Geschichte von Curdin erzählt. Der junge Mann besucht das Dorf Mundaun, um mehr über den Tod seines Großvaters zu erfahren und findet heraus, dass etwas Diabolisches die Einwohner der Stadt heimsucht. Auf der Reise durch Mundaun lösen die Spieler knifflige Rätsel, um mehr über das Dorf zu erfahren. Sie müssen dabei die düsteren Gestalten um sich herum meiden, die das Angst-System des Spiels auslösen, welches als “Cause-and-Effect”-Feature Spieler in gefährlichen Situationen die Orientierung erschwert.Mundaun ist seit dem Start der Entwicklung im Jahr 2014 das Passionsprojekt Zieglers. Seine Liebe zur Schweizer Alpenregion, deren Kultur und der Folklore, die für Generationen über Märchen weitererzählt wurde, sind durch die vielen Sommer geprägt, die er als Kind dort verbrachte.Hidden Fields und MWMi veröffentlichen eine zweiwöchentliche Reihe an Behind-the-Scenes-Videos zu Mundaun, die einen tieferen Blick auf die Folklore und die wirklich existierenden Orte werfen, von denen das Spiel inspiriert ist. Alle Videos können auf dem Youtube-Kanal von MWMi angesehen werden."Letztes aktuelles Video: Behind the Scenes Hotel