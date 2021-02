Maskmaker: Die Ausbildung zum Maskenmacher beginnt im April

Screenshot - Maskmaker (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Maskmaker (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Maskmaker (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Maskmaker (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Maskmaker (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Maskmaker (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Maskmaker (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Maskmaker (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Maskmaker (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Maskmaker (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality)

Am 20. April 2021 wollen InnerspaceVR ( A Fisherman's Tale ) und MWM Interactive das VR-Puzzle-Adventure Maskmaker für HTC Vive, Oculus Rift, Valve Index, Windows Mixed Reality und PlayStation VR veröffentlichen. Via Steam und Viveport kann man das magische Fantasy-Abenteuer bereits auf die Wunschliste setzen.Spielbeschreibung des Herstellers: "In Maskmaker treffen Spieler auf das mächtige 'Oberhaupt' der Maskenwelt, Prospero, der sie als Gehilfe in seine Werkstatt einlädt. Während die Spieler lernen, wie man magische Masken herstellt, entdecken sie, dass ihre neue Fähigkeit es ihnen erlaubt, in verschiedene Welten zu reisen und von den Wächtern innerhalb des Maskenreichs Besitz zu ergreifen. Die Spieler müssen jede Welt erkunden, um seltene Ressourcen zu sammeln, Rätsel zu lösen und ihre handwerklichen Fähigkeiten zu entwickeln und beweisen, dass sie würdig sind, ein Maskenmacher zu sein. Von Maske zu Maske und Rätsel zu Rätsel bahnen sich die Spieler ihren Weg durch das Maskenreich, um Prospero zu suchen und schließlich die Wahrheit hinter seiner Identität zu enträtseln.""Unser Team hat es sich als Zeil gesetzt, nicht-lineare Adventures zu erschaffen, die den Spielern das Gefühl geben, tatsächlich vor Ort zu sein, während sie die mysteriöse Welt von Maskmaker erforschen", so Balthazar Auxietre, Creative Director und Mitgründer von InnerspaceVR. "Wir haben das Spiel so designt, dass Spieler sich wie echte Handwerker fühlen, wenn sie die aufwändigen Masken erschaffen und die Freiheit in den einzigartigen Welten in den Masken erleben."Letztes aktuelles Video: TerminTrailer